До оборонної програми ЄС приєднаються інші країни: першими стануть США

Деталі

Ухвалення цього рішення міністрами оборони країн-членів спільноти очікується 6 травня.

“Це дуже важливо для трансатлантичного співробітництва та ефективної взаємодії між країнами ЄС і їхніми союзниками по НАТО”, — наводить агентство слова джерела.

За його даними, головна мета PESCO полягає в удосконаленні процесу обміну інформацією між членами ЄС і ослабленні бюрократичних процедур на кордонах, включаючи узгодження митних правил для забезпечення швидкого розгортання і спрощеного порядку транскордонної перекидання військової техніки НАТО по Європі.

Джерело не виключило, що до програми можуть приєднатися і інші держави, що не входять у ЄС. Зокрема, мова може піти про Велику Британію, що покинула Євросоюз, хоча, за інформацією джерела, переговори з цього питання з нею поки не велися.

Довідка

Програма PESCO була затверджена ЄС у 2017 році з метою спільного розвитку обороноздатності, її доступності для європейських військових операцій. Свою участь в програмі підтвердили 25 країн Євросоюзу. У Брюсселі підкреслюють, що PESCO не стане конкурентом НАТО.