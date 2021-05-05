До оборонної програми ЄС приєднаються інші країни: першими стануть США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Європейський союз дозволить США, Норвегії та Канаді приєднатися до військової програми Постійного структурованого співробітництва в сфері безпеки і оборони (PESCO), спрямованої на розширення оперативних можливостей з розгортання сил. Про це в середу повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в ЄС, пише УНН.
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Ухвалення цього рішення міністрами оборони країн-членів спільноти очікується 6 травня.
“Це дуже важливо для трансатлантичного співробітництва та ефективної взаємодії між країнами ЄС і їхніми союзниками по НАТО”, — наводить агентство слова джерела.
За його даними, головна мета PESCO полягає в удосконаленні процесу обміну інформацією між членами ЄС і ослабленні бюрократичних процедур на кордонах, включаючи узгодження митних правил для забезпечення швидкого розгортання і спрощеного порядку транскордонної перекидання військової техніки НАТО по Європі.
Джерело не виключило, що до програми можуть приєднатися і інші держави, що не входять у ЄС. Зокрема, мова може піти про Велику Британію, що покинула Євросоюз, хоча, за інформацією джерела, переговори з цього питання з нею поки не велися.
Довідка
Програма PESCO була затверджена ЄС у 2017 році з метою спільного розвитку обороноздатності, її доступності для європейських військових операцій. Свою участь в програмі підтвердили 25 країн Євросоюзу. У Брюсселі підкреслюють, що PESCO не стане конкурентом НАТО.