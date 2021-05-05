К оборонной программы ЕС присоединятся другие страны: первыми станут США

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Европейский союз разрешит США, Норвегии и Канаде присоединиться к военной программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO), направленной на расширение оперативных возможностей по развертыванию сил. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в ЕС, пишет УНН.

Детали

Принятие этого решения министрами обороны стран-членов сообщества ожидается 6 мая.

“Это очень важно для трансатлантического сотрудничества и эффективного взаимодействия между странами ЕС и их союзниками по НАТО”, — приводит агентство слова источника.

По его данным, главная цель PESCO заключается в совершенствовании процесса обмена информацией между членами ЕС и ослаблении бюрократических процедур на границах, включая согласования таможенных правил для обеспечения быстрого развертывания и упрощенного порядка трансграничной переброски военной техники НАТО по Европе.

Источник не исключил, что к программе могут присоединиться и другие государства, не входящие в ЕС. В частности, речь может пойти о покинувшей Евросоюз Великобритании, хотя, по информации источника, переговоры по этому вопросу с ней пока не велись.

Справка

Программа PESCO была утверждена ЕС в 2017 году с целью совместного развития обороноспособности, ее доступности для европейских военных операций. Свое участие в программе подтвердили 25 стран Евросоюза. В Брюсселе подчеркивают, что PESCO не станет конкурентом НАТО.

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