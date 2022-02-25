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До Оболоні в Києві наближаються активні військові дії

До Оболоні в Києві наближаються активні військові дії

Київ • УНН

 • 441064 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Киян попередили, що до Оболонського району наближаються активні військові дії. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.

Цитата

"У зв’язку з наближенням активних військових дій мешканців Оболонського району просять не виходити на вулицю. Будьте пильні та залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв’язку із наближенням ворога", - йдеться в повідомленні.

Зазначили, що єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття у разі увімкнення сигналу "Повітряна тривога".

Додамо

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що інформація про, те що на Оболоні в Києві Росія висадила десант – це елементи дезінформації.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що російських диверсантів, які проривалися у Київ з боку Оболоні під виглядом українських військових, знешкодили.

Перед цим Маляр повідомляла, що "російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні".

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