До Оболоні в Києві наближаються активні військові дії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Киян попередили, що до Оболонського району наближаються активні військові дії. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.
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"У зв’язку з наближенням активних військових дій мешканців Оболонського району просять не виходити на вулицю. Будьте пильні та залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв’язку із наближенням ворога", - йдеться в повідомленні.
Зазначили, що єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття у разі увімкнення сигналу "Повітряна тривога".
Додамо
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що інформація про, те що на Оболоні в Києві Росія висадила десант – це елементи дезінформації.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що російських диверсантів, які проривалися у Київ з боку Оболоні під виглядом українських військових, знешкодили.
Перед цим Маляр повідомляла, що "російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні".