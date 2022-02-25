К Оболони в Киеве приближаются активные военные действия

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"В связи с приближением активных военных действий жителей Оболонского района просят не выходить на улицу. Будьте бдительны и оставайтесь в помещениях - дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно в связи с приближением врага", - говорится в сообщении.

Отметили, что единственным исключением может быть необходимость перемещения в укрытие в случае включения сигнала "Воздушная тревога".

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что информация о том, что на Оболони в Киеве Россия высадила десант – это элементы дезинформации.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что российские диверсанты, которые прорывались в Киев со стороны Оболони под видом украинских военных, обезвредили.

Перед этим Маляр сообщала, что "российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони".