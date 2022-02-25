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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В ОП заявили, що інформація про висадку російського десанту на Оболоні в Києві – фейк

В ОП заявили, що інформація про висадку російського десанту на Оболоні в Києві – фейк

Київ • УНН

 • 388495 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Інформація про, те що на Оболоні в Києві Росія висадила десант – це елементи дезінформації. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Зараз розповсюджується дуже багато фейків, що нібито на Оболоні висадили десант, росіяни вже там, тут і так далі — це елементи дезінформації, яка проводиться”, — сказав Арестович.

Контекст

В Telegram-каналах публікують відео де військова техніка переїжджає автомобіль, який рухався смугою зустрічного руху на Оболоні в Києві .

Доповнення

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що російських диверсантів, які проривалися у Київ з боку Оболоні під виглядом українських військових, знешкодили.

Перед цим Маляр повідомляла, що “російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні”.

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