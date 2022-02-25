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Міноборони: російських диверсантів, які проривалися у Київ під виглядом українських військових, знешкодили

Міноборони: російських диверсантів, які проривалися у Київ під виглядом українських військових, знешкодили

Київ • УНН

 • 163306 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Російських диверсантів, які проривалися у Київ з боку Оболоні під виглядом українських військових, знешкодили. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook, інформує УНН.

Цитата

“Оновлено: знешкодшені. Авто зупинені. Як з’ясувалось, це не ті авто ЗСУ, які зникли під Сумами, а ідентичні”, — написала Маляр.

Раніше

Маляр повідомляла, що "російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні".

За ними слідувала колона російських військових вантажівок.

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