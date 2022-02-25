Переодяглися в українських військових: окупанти на авто ЗСУ прямують до центру Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і прямують до центру Києва зі сторони Оболоні. Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, інформує УНН.
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"Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок.
Вони обов‘язково будуть знешкоджені", — ідеться у повідомленні.
Додамо
У штабі ООС зазначили, що диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ для глибокого проникнення у тил українських позицій використовують автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України.
Зокрема, вороги використовують два ББМ "Козак", три КРАЗИ та ГАЗ-66.
"Крім того, окупанти одягнені у військову форму ЗС України. Просимо громадян України бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи", — додали у штабі.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.
На всій території України ввели воєнний стан.