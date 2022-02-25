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Переодяглися в українських військових: окупанти на авто ЗСУ прямують до центру Києва

Переодяглися в українських військових: окупанти на авто ЗСУ прямують до центру Києва

Київ • УНН

 • 190850 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і прямують до центру Києва зі сторони Оболоні. Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, інформує УНН.

Цитата

"Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок.
Вони обов‘язково будуть знешкоджені", — ідеться у повідомленні.

Додамо

У штабі ООС зазначили, що диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ для глибокого проникнення у тил українських позицій використовують автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України.

Зокрема, вороги використовують два ББМ "Козак", три КРАЗИ та ГАЗ-66. 

"Крім того, окупанти одягнені у військову форму ЗС України. Просимо громадян України бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи", — додали у штабі.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.

На всій території України ввели воєнний стан.

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