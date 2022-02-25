Переоделись в украинских военных: оккупанты на авто ВСУ направляются в центр Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и направляются в центр Киева со стороны Оболони. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, информирует УНН.
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"Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости движутся к центру Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков.
Они обязательно будут обезврежены", - говорится в сообщении.
Добавим
В штабе ООС отметили, что диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ для глубокого проникновения в тыл украинских позиций используют автомобильную технику, захваченную в Национальной гвардии Украины.
В частности, враги используют два ББМ "Козак", три КРАЗА и ГАЗ-66.
"Кроме того, оккупанты одеты в военную форму ВС Украины. Просим граждан Украины быть бдительными и в случае получения любой информации сообщать в правоохранительные органы", — добавили в штабе.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.