В ОП заявили, что информация о высадке российского десанта на Оболони в Киеве - фейк

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"Сейчас распространяется очень много фейков, что якобы на Оболони высадили десант, россияне уже там, здесь и так далее - это элементы дезинформации, которая проводится", - сказал Арестович.

Контекст

В Telegram-каналах публикуют видео, где военная техника переезжает автомобиль, который двигался по полосе встречного движения на Оболони в Киеве.

Дополнение

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что российских диверсантов, которые прорывались в Киев со стороны Оболони под видом украинских военных, обезвредили.



Перед этим Маляр сообщала, что "российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости движутся к центру Киева со стороны Оболони".



