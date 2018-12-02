До магазину в Кривому Розі вдерся з сокирою грабіжник у масці тигра

"Четверо молодих чоловіків з Дніпропетровської області показали всім вчора, що злочинці "ніхто", коли проти них виступають спільно та разом. А що стосується злочинця у масці, 1976 р.н., то він тепер довго сидітиме за ґратами", - написав він.



Як повідомляв УНН, в селі Нерубайське Білявського району невідомі пограбували пенсіонерку з помешкання якої вони забрали понад 45 тисяч доларів.

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Нагадаємо, в Деснянському районі Києва чоловік, який обікрав один з магазинів будматеріалів і тікав, потрапив під колеса автомобіля і загинув.

