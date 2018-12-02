В магазин в Кривом Роге ворвался с топором грабитель в маске тигра

“Четверо молодых людей из Днепропетровской области показали всем вчера, что преступники „никто“, когда против них выступают совместно и вместе. А что касается преступника в маске, 1976 г.р., то он теперь долго будет сидеть за решеткой”, — написал он .



Как сообщал УНН, в селе Нерубайское Белявского района неизвестные ограбили пенсионерку из квартиры которой они забрали более 45 тысяч долларов.

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Напомним, в Деснянском районе Киева мужчина, который обокрал один из магазинов стройматериалов и бежал, попал под колеса автомобиля и погиб.

