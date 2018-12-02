В магазин в Кривом Роге ворвался с топором грабитель в маске тигра
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Магазин в Кривом Роге пытался ограбить мужчина в маске тигра, который держал в руках топор. Соответствующее видео выложил в Facebook первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает УНН.
“Четверо молодых людей из Днепропетровской области показали всем вчера, что преступники „никто“, когда против них выступают совместно и вместе. А что касается преступника в маске, 1976 г.р., то он теперь долго будет сидеть за решеткой”, — написал он .
Как сообщал УНН, в селе Нерубайское Белявского района неизвестные ограбили пенсионерку из квартиры которой они забрали более 45 тысяч долларов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве обокрали жену экс-премьера
Напомним, в Деснянском районе Киева мужчина, который обокрал один из магазинов стройматериалов и бежал, попал под колеса автомобиля и погиб.