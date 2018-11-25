У Києві обікрали дружину екс-прем'єра
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Біля Центрального універмагу Києва невідомі відкрили автомобіль і вкрали особисті речі дружини колишнього прем'єр-міністра України Анатолія Кінаха Марини Кінах. Про вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"SOS! Прошу допомоги ... Навпроти ЦУМу, біля кіоску, "Українська перепічка", у мене пограбували машину... Вкрали велику чорну сумку... Я в шоці! Поверніть, будь ласка, за винагороду! Речі цінні тільки для мене", - написала М.Кінах.
У свою чергу в столичній поліції цю інформацію агентству підтвердили.
"Дійсно, вона (М.Кінах - ред.) звернулася із заявою. На місці працювала слідчо-оперативна група, оглядають відео з камер спостереження ЦУМу і місця, де був припаркований автомобіль для встановлення особи правопорушника і затримання. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України", - сказали в поліції.
Нагадаємо, в Деснянському районі Києва чоловік, який обікрав один з магазинів будматеріалів і тікав, потрапив під колеса автомобіля і загинув.