В Киеве обворовали жену экс-премьера
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Возле Центрального универмага Киева неизвестные вскрыли автомобиль и украли личные вещи жены бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха Марины Кинах. Об она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
“SOS! Прошу помощи... Напротив ЦУМа, возле киоска, „Украинская перепичка“, у меня ограбили машину... Украли большую чёрную сумку... Я в шоке! Верните, пожалуйста, за вознаграждение! Вещи ценны только для меня...”, — написала М.Кинах.
В свою очередь в столичной полиции эту информацию агентству подтвердили.
“Действительно, она (М.Кинах — ред.) обратилась с заявлением. На месте работала следственно-оперативная группа, осматривают видео с камер наблюдения ЦУМа и места, где был припаркован автомобиль для установление личности правонарушителя и задержания. По этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст 185 (кража) Уголовного кодексу Украины”, — сказали в полиции.
Напомним, в Деснянском районе Киева мужчина, который обокрал один из магазинов стройматериалов и убегал, попал под колеса автомобиля и погиб.