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До квітня 2019 року Україна має сплатити 47,2 млрд доларів боргу

До квітня 2019 року Україна має сплатити 47,2 млрд доларів боргу

Київ • УНН

 • 22988 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. До 31 березня 2019 року Україна має сплатити 47,2 млрд доларів зовнішнього боргу. Про це УНН повідомили в НБУ у відповідь на запит.

“Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення на кінець І кварталу 2018 року становив 47,2 млрд доларів. Тобто це — борг, який Україна має сплатити з 1 квітня 2018 року до 31 березня 2019 року”, — зауважили в Нацбанку.

При цьому, на кінець І кварталу 2018 року короткостроковий зовнішній борг уряду та НБУ становить 3,3 млрд доларів.

Довідка УНН.

Короткостроковий зовнішній борг України за залишковим терміном погашення — сума платежів за зовнішніми зобов’язаннями країни, що мають бути реалізовані протягом наступного, за цією датою, року, і що за складом включає короткостроковий борг та виплати за довгостроковим боргом протягом наступного року.

Нагадаємо, прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018 році за діючими угодами становлять 326,69 млрд грн.

Українські Національні Новини

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