До квітня 2019 року Україна має сплатити 47,2 млрд доларів боргу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. До 31 березня 2019 року Україна має сплатити 47,2 млрд доларів зовнішнього боргу. Про це УНН повідомили в НБУ у відповідь на запит.
“Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення на кінець І кварталу 2018 року становив 47,2 млрд доларів. Тобто це — борг, який Україна має сплатити з 1 квітня 2018 року до 31 березня 2019 року”, — зауважили в Нацбанку.
При цьому, на кінець І кварталу 2018 року короткостроковий зовнішній борг уряду та НБУ становить 3,3 млрд доларів.
Довідка УНН.
Короткостроковий зовнішній борг України за залишковим терміном погашення — сума платежів за зовнішніми зобов’язаннями країни, що мають бути реалізовані протягом наступного, за цією датою, року, і що за складом включає короткостроковий борг та виплати за довгостроковим боргом протягом наступного року.
Нагадаємо, прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018 році за діючими угодами становлять 326,69 млрд грн.