До КСУ надійшли звернення Ради щодо семи законопроектів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. До Конституційного суду України надійшли конституційні звернення Верховної Ради України про надання висновків щодо семи законопроектів, якими передбачено внесення змін до Конституції України, передає УНН із посиланням на відділ комунікацій КСУ.
Так, Конституційний суд просять надати висновок щодо:
1. відповідності законопроекту № 1013 про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
2. відповідності законопроекту № 1014 про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань) вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
3. відповідності законопроекту № 1015 про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу) вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
4. відповідності законопроекту № 1016 про внесення змін до статей 85, 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України) вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
5. відповідності законопроекту № 1017 про внесення змін до статей 76, 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи) вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
6. відповідності законопроекту № 1017 про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
7. відповідності законопроекту № 1017 про внесення змін до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України) вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Нагадаємо, 3 вересня Рада направила до КСУ низку законопроектів: про уповноважених ВР, скасування адвокатської монополії, зменшення кількості депутатів та ін.
Представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський заявляв, що КСУ зможе за місяць-два надати висновки щодо 7 законопроектів про зміни до Основного закону, які направила Рада, щоб отримати висновок.