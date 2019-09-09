В КСУ поступили обращения Рады по семи законопроектам
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Конституционный суд Украины поступили конституционные обращения Верховной Рады Украины о предоставлении заключения относительно семи законопроектов, предусматривающих внесение изменений в Конституцию Украины, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникаций КСУ.
Так, Конституционный суд просят дать заключение относительно:
1. соответствия законопроекта №1013 о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины;
2. соответствия законопроекта №1014 о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины;
3. соответствия законопроекта №1015 о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины;
4. соответствия законопроекта №1016 о внесении изменений в статьи 85, 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины;
5. соответствия законопроекта №1017 о внесении изменений в статьи 76, 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины;
6. соответствия законопроекта №1017 о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины;
7. соответствия законопроекта №1017 о внесении изменений в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.
Напомним, 3 сентября Совет направила в КСУ ряд законопроектов: об уполномоченных ВР, отмене адвокатской монополии, уменьшении количества депутатов и др.
Представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславський заявлял, что КСУ сможет через месяц-два предоставить выводы относительно 7 законопроектов об изменениях в Основной закон, которые направила Рада, чтобы получить заключение.