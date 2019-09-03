У Зеленського повідомили, коли ВР зможе ухвалити сім законопроектів, які направили до КСУ

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Конституційний Суд України зможе за місяць-два надати висновки щодо 7 законопроектів про зміни до Основного закону, які направила Рада, щоб отримати висновок. Про це під час брифінгу сказав Представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський, а також припустив, що ухвалити законопроекти у цілому Рада зможе уже у 2020 році.