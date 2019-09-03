У Зеленського повідомили, коли ВР зможе ухвалити сім законопроектів, які направили до КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Конституційний Суд України зможе за місяць-два надати висновки щодо 7 законопроектів про зміни до Основного закону, які направила Рада, щоб отримати висновок. Про це під час брифінгу сказав Представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський, а також припустив, що ухвалити законопроекти у цілому Рада зможе уже у 2020 році.
"За підписом голови ВР ці законопроекти йдуть на розгляд Конституційного Суду України, далі в КС є місяць-два для того, щоб їх розглянути. Після того, як Конституційний Суд надасть висновок про їх відповідність вимогам Конституції України, Рада зможе їх попередньо схвалити", - сказав Веніславський.
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Він також висловив припущення, що на черговій сесії, яка відкриється першого вівторка лютого 2020 року, ВР зможе їх схвалити повністю.
"Якщо "за" проголосує 300 і більше народних депутатів", - уточнив він.
Нагадаємо, сьогодні Рада направила до КСУ низку законопроектів: про уповноважених ВР, скасування адвокатської монополії, зменшення кількості депутатів та ін.