До Києва прибули ще 16 тіл полеглих захисників Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. До Києва прибули ще 16 полеглих захисників, що боронили Маріуполь, передає УНН із посиланням на Патронатну службу "Азову".
Деталі
Патронатна служба разом з поліцією Києва, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводить огляд та реєстрацію тіл.
Слідчі Шевченківського відділу Національної поліції разом з Патронатною службою оперативно інформуватимуть сім'ї полеглих героїв у разі виявлених співпадінь ДНК, йдеться у повідомленні.
Раніше
9 серпня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що Україна повернула тіла ще 17 загиблих військових.