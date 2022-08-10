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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 13941 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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11:39 • 39003 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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До Києва прибули ще 16 тіл полеглих захисників Маріуполя

До Києва прибули ще 16 тіл полеглих захисників Маріуполя

Київ • УНН

 • 172452 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. До Києва прибули ще 16 полеглих захисників, що боронили Маріуполь, передає УНН із посиланням на Патронатну службу "Азову".

Деталі

Патронатна служба разом з поліцією Києва, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводить огляд та реєстрацію тіл.

Слідчі Шевченківського відділу Національної поліції разом з Патронатною службою оперативно інформуватимуть сім'ї полеглих героїв у разі виявлених співпадінь ДНК, йдеться у повідомленні.

Раніше

9 серпня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що Україна повернула тіла ще 17 загиблих військових. 

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