До Києва прибули ще 16 тіл полеглих захисників Маріуполя

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Патронатна служба разом з поліцією Києва, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводить огляд та реєстрацію тіл.

Слідчі Шевченківського відділу Національної поліції разом з Патронатною службою оперативно інформуватимуть сім'ї полеглих героїв у разі виявлених співпадінь ДНК, йдеться у повідомленні.

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9 серпня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що Україна повернула тіла ще 17 загиблих військових.