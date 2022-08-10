В Киев прибыли еще 16 тел погибших защитников Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Киев прибыли еще 16 погибших защитников, защищавших Мариуполь, передает УНН со ссылкой на Патронатную службу "Азова".
Детали
Патронатная служба вместе с полицией Киева, работниками морга и судмедэкспертами и криминалистами проводит осмотр и регистрацию тел.
Следователи Шевченковского отдела Национальной полиции вместе с Патронатной службой будут оперативно информировать семьи павших героев в случае обнаруженных совпадений ДНК, говорится в сообщении.
Ранее
9 августа Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что Украина вернула тела еще 17 погибших военных.