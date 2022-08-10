В Киев прибыли еще 16 тел погибших защитников Мариуполя

Детали

Патронатная служба вместе с полицией Киева, работниками морга и судмедэкспертами и криминалистами проводит осмотр и регистрацию тел.

Следователи Шевченковского отдела Национальной полиции вместе с Патронатной службой будут оперативно информировать семьи павших героев в случае обнаруженных совпадений ДНК, говорится в сообщении.

Ранее

9 августа Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что Украина вернула тела еще 17 погибших военных.