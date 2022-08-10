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14 марта, 19:57 • 81657 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 108284 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 103769 просмотра

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14 марта, 14:57 • 135179 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 136260 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112057 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 105838 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 92166 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111285 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136684 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киев прибыли еще 16 тел погибших защитников Мариуполя

В Киев прибыли еще 16 тел погибших защитников Мариуполя

Киев • УНН

 • 172450 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В Киев прибыли еще 16 погибших защитников, защищавших Мариуполь, передает УНН со ссылкой на Патронатную службу "Азова".

Детали

Патронатная служба вместе с полицией Киева, работниками морга и судмедэкспертами и криминалистами проводит осмотр и регистрацию тел.

Следователи Шевченковского отдела Национальной полиции вместе с Патронатной службой будут оперативно информировать семьи павших героев в случае обнаруженных совпадений ДНК, говорится в сообщении.

Ранее

9 августа Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что Украина вернула тела еще 17 погибших военных. 

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