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До кінця року у Києві зберігатиметься туман

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Удень 30 грудня та вночі 31 грудня в Києві утримається туман. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

До кінця року у Києві зберігатиметься туман

“30-31 грудня у столиці утримається туман… Удень 30 грудня та вночі 31 грудня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, водіїв попередили про туман по Україні.

Також нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік.

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