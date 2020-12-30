До кінця року у Києві зберігатиметься туман

“30-31 грудня у столиці утримається туман… Удень 30 грудня та вночі 31 грудня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

- знизити швидкість руху;

- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

- уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, водіїв попередили про туман по Україні.

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