До конца года в Киеве будет сохраняться туман
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Днем 30 декабря и ночью 31 декабря в Киеве сохранится туман. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"30-31 декабря в столице сохранится туман... Днем 30 декабря и ночью 31 декабря в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, водителей предупредили о тумане по Украине.
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