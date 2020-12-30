До конца года в Киеве будет сохраняться туман

"30-31 декабря в столице сохранится туман... Днем 30 декабря и ночью 31 декабря в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

- снизить скорость движения;

- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге.

Напомним, водителей предупредили о тумане по Украине.

Также напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год.