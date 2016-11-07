До кінця 2017 року в Києві відберуть спецгрупи швидкого реагування для допомоги поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Вже до кінця 2017 року в столиці буде відібрано 650 осіб для швидкого реагування, які допомагатимуть поліції. Про це під час брифінгу повідомила голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе, передає кореспондент УНН.
"Хочу заявити, що вже після прозорих наборів ми створюємо в патрульній поліції спеціальні прикріплені групи, які реально будуть швидко реагувати та допомагати патрульним поліцейським під час викликів. Ми збираємося до кінця 2017 року в Києві відібрати 650 осіб, які будуть задіяні не тільки під час швидкого реагування, а і під час масових заходів",- сказала вона.
Нагадаємо, за результатами атестації, з правоохоронних органів було звільнено 5 тисяч 600 осіб, а понижено на посаді - близько 4 тисяч.
Як повідомляв УНН, у Маріуполі пройшли навчання за участі батальйону спеціального призначення поліції.