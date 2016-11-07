До конца 2017 года года в Киеве отберут спецгруппы быстрого реагирования для помощи полиции

"Хочу заявить, что уже после прозрачных наборов мы создаем в патрульной полиции специальные прикрепленные группы, которые реально будут быстро реагировать и помогать патрульным полицейским во время вызовов. Мы собираемся до конца 2017 года года в Киеве отобрать 650 человек, которые будут задействованы не только во время быстрого реагирования, а и во время массовых мероприятий ", - сказала она.

Напомним, по результатам аттестации, из правоохранительных органов были уволены 5 тысяч 600 человек, а понижено в должности - около 4 тысяч.

Как сообщал УНН, в Мариуполе прошли учения с участием батальона специального назначения полиции .