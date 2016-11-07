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До конца 2017 года года в Киеве отберут спецгруппы быстрого реагирования для помощи полиции

До конца 2017 года года в Киеве отберут спецгруппы быстрого реагирования для помощи полиции

Киев • УНН

 • 7407 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Уже до конца 2017 года года в столице будет отобрано 650 человек для быстрого реагирования, которые будут помогать полиции. Об этом во время брифинга сообщила председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, передает корреспондент УНН.

"Хочу заявить, что уже после прозрачных наборов мы создаем в патрульной полиции специальные прикрепленные группы, которые реально будут быстро реагировать и помогать патрульным полицейским во время вызовов. Мы собираемся до конца 2017 года года в Киеве отобрать 650 человек, которые будут задействованы не только во время быстрого реагирования, а и во время массовых мероприятий ", - сказала она.

Напомним, по результатам аттестации, из правоохранительных органов были уволены 5 тысяч 600 человек, а понижено в должности - около 4 тысяч.

Как сообщал УНН, в Мариуполе прошли учения с участием батальона специального назначения полиции .

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