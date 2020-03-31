До Івано-Франківська з початку квітня обмежать в'їзд

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КИЇВ. 31 березня. УНН. З 2 квітня на в’їзді до Івано-Франківська встановлять КПП, проводитимуть скрінінг та не пускатимуть людей у місто без необхідності. Про це на свій сторінці у Facebook написав мер міста Руслан Марцінків, передає УНН.

“З 2 квітня обмеження заїзду у місто без необхідності. Будуть встановлені КПП та проводитиметься температурний скринінг”, — пише він.

Окрім того, з 1 квітня, з метою запобігання поширення інфікування коронавірусом, вводяться нові обмеження на час карантину.

“З 1 квітня обмежено користування дитячими, спортивними та ігровими майданчиками; обмежено відвідування парків та рекреаційних зон, водних об’єктів; заборонено розпивати алкогольні та слабоалкогольні напої та розпалювати багаття”, — додає він.

Нагадаємо, у лікарнях Івано-Франківська 164 людини перебувають з діагнозом “пневмонія”, що є підозрою на захворювання COVID-19. 

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