В Ивано-Франковск с начала апреля ограничат въезд

КИЕВ. 31 марта. УНН. Со 2 апреля на въезде в Ивано-Франковск установят КПП, будут проводить скрининг и не будут пускать людей в город без необходимости. Об этом на свой странице в Facebook написал мэр города Руслан Марцинкив, передает УНН.