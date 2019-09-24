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До грудня поліцейські отримають понад тисячу квартир – Князєв

До грудня поліцейські отримають понад тисячу квартир – Князєв

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 веренся. УНН. У Національній поліції України амбітний план – до грудня поліцейські мають отримати 1100 квартир. Про це сьогодні під час пресконференції повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.

"Якщо два тижні тому ми звітували, що ми майже 400 квартир придбали, то до грудня амбітний план – 1100 квартир поліцейські отримають. Думаю на наступний рік буде не менш якісна підтримка поліцейських", - сказав Князєв.

Нагадаємо, 29 серпня було опубліковано зміни до постанови, згідно з якою поліцейські отримуватимуть дві соцдопомоги з нового року.

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