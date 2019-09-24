До декабря полицейские получат более тысячи квартир - Князев

"Если две недели назад мы отчитывались, что мы почти 400 квартир приобрели, то до декабря амбициозный план - 1100 квартир полицейские получат. Думаю, на следующий год будет не менее качественная поддержка полицейских", - сказал Князев.

Напомним, 29 августа было опубликовано изменения в постановление, согласно которому полицейские будут получать две соцпомощи с нового года.