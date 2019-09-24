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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 48574 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109688 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101581 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108780 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118981 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147934 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148407 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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До декабря полицейские получат более тысячи квартир - Князев

До декабря полицейские получат более тысячи квартир - Князев

Киев  •  УНН

 • 11577 просмотра

КИЕВ. 24 веренся. УНН. В Национальной полиции Украины амбициозный план - до декабря полицейские должны получить 1100 квартир. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

"Если две недели назад мы отчитывались, что мы почти 400 квартир приобрели, то до декабря амбициозный план - 1100 квартир полицейские получат. Думаю, на следующий год будет не менее качественная поддержка полицейских", - сказал Князев.

Напомним, 29 августа было опубликовано изменения в постановление, согласно которому полицейские будут получать две соцпомощи с нового года.

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