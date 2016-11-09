До готелю "Дніпро" у Києві з’їхалось декілька машин рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Києві на Європейську площу до готелю “Дніпро” на виклик про пожежу приїхало декілька машин ДСНС, карет швидкої та поліції. Повідомлення про пожежу виявилось хибним, повідомляє кореспондент УНН.
Як повідомили працівники ДСНС, до готелю “Дніпро” з невідомого номеру надійшов виклик про пожежу. Працівники готелю одразу повідомили рятувальників.
Після ретельної перевірки будівлі готелю рятувальники повідомили, що до готелю поступив хибний виклик, оскільки пожежі в будівлі не було. Розслідуванням щодо хибного виклику тепер буде займатись поліція.
Як повідомляв УНН, 4 листопада у Києві в двоповерховому складському приміщенні, в якому знаходилися велика кількість горючих матеріалів, сталася пожежа.