К гостинице "Днепр" в Киеве съехались несколько машин спасателей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Киеве на Европейской площади к гостинице "Днепр" на вызов о пожаре приехало несколько машин ГосЧС, карет скорой и полиции. Сообщение о пожаре оказалось ложным, сообщает корреспондент УНН.
Как сообщили работники ГосЧС, в гостиницу "Днепр" с неизвестного номера поступил вызов о пожаре. Работники отеля сразу сообщили спасателям.
После тщательной проверки здания отеля спасатели сообщили, что в гостиницу поступил ложный вызов, поскольку пожара в здании не было. Расследованием относительно ложного вызова теперь будет заниматься полиция.
Как сообщал УНН, 4 ноября в Киеве в двухэтажном складском помещении, в котором находились большое количество горючих материалов, произошел пожар.