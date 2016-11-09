К гостинице "Днепр" в Киеве съехались несколько машин спасателей

Как сообщили работники ГосЧС, в гостиницу "Днепр" с неизвестного номера поступил вызов о пожаре. Работники отеля сразу сообщили спасателям.

После тщательной проверки здания отеля спасатели сообщили, что в гостиницу поступил ложный вызов, поскольку пожара в здании не было. Расследованием относительно ложного вызова теперь будет заниматься полиция.

Как сообщал УНН, 4 ноября в Киеве в двухэтажном складском помещении, в котором находились большое количество горючих материалов, произошел пожар.