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До Дня захисника України призначили чотири додаткові поїзди

До Дня захисника України призначили чотири додаткові поїзди

Київ • УНН

 • 13570 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. "Укрзалізниця" призначила чотири додаткові поїзди - до Львова, Дніпра та Одеси - на святкові та вихідні дні, коли відзначатиметься День захисника України. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.

Як повідомляється, поїзди були призначені по таких маршрутах:

  • Поїзд № 191/192 Київ — Львів курсуватиме 12 та 14 жовтня в обох напрямках. З Києва відправлення о 7:42 та прибуття до Львова о 18:13. Зі Львова поїзд вирушить о 11:54 та прибуде до Києва о 21:47.
  • Поїзд № 237 Київ — Дніпро здійснить рейси в обох напрямках 11 та 14 жовтня. З Києва відправлення о 20:28 та прибуття до Дніпра о 6:12. З Дніпра поїзд вирушить о 10:56 та прибуде до Києва о 20:06.
  • Поїзд № 242/241 Одеса — Дніпро з Одеси курсуватиме 11, 13, 15 жовтня, з Дніпра — 10, 12, 14 жовтня. З Одеси відправлення о 23:48 та прибуття до Дніпра о 9:32. Зворотно відправлення о 22:30 та прибуття до Одеси о 8:10.
  • Поїзд № 168 Львів — Одеса вирушить у рейси 12 та 14 жовтня в обох напрямках. Відправлення зі Львова о 9:16 та прибуття до Одеси о 20:39. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:18 та прибуватиме до Львова о 21:05.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця " через вандалізм зазнала збитків на понад 12 млн грн.

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