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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 48574 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109688 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101581 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108780 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118981 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147934 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148407 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Ко Дню защитника Украины назначили четыре дополнительных поезда

Ко Дню защитника Украины назначили четыре дополнительных поезда

Киев  •  УНН

 • 13561 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. "Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда - во Львов, Днепр и Одессу - на праздничные и выходные дни, когда будет отмечаться День защитника Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщается, поезда были назначены по таким маршрутам:

  • Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 12 и 14 октября в обоих направлениях. Из Киева отправление в 7:42 и прибытие во Львов в 18:13. Из Львова поезд отправится в 11:54 и прибудет в Киев в 21:47.
  • Поезд № 237 Киев - Днепр осуществит рейсы в обоих направлениях 11 и 14 октября. Из Киева отправление в 20:28 и прибытие в Днепр в 6:12. С Днепра поезд отправится в 10:56 и прибудет в Киев в 20:06.
  • Поезд № 242/241 Одесса - Днепр из Одессы будет курсировать 11, 13, 15 октября, с Днепра - 10, 12, 14 октября. Из Одессы отправление в 23:48 и прибытие в Днепр в 9:32. Обратно отправление в 22:30 и прибытие в Одессу в 8:10.
  • Поезд № 168 Львов - Одесса отправится в рейсы 12 и 14 октября в обоих направлениях. Отправление из Львова в 9:16 и прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.

Напомним, что "Укрзализныця" из-за вандализма понесла убытки на более чем 12 млн грн.

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