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22 березня, 17:51 • 104460 перегляди

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22 березня, 16:18 • 154364 перегляди

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22 березня, 15:05 • 128840 перегляди

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До Дня весни у метро "Золоті ворота" для киян зіграє оркестр

До Дня весни у метро "Золоті ворота" для киян зіграє оркестр

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. У вестибюлі станції метро "Золоті ворота" у Києві 1 березня об 11:00 відбудеться соціальна акція до Дня весни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київський метрополітен.

Оркестр 22-ї окремої бригади з охорони дипломатичних установ Національної гвардії України привітає пасажирів надихаючими мелодіями, будуть роздані святкові подарунки.

Проганяти зиму зі Співочого поля, де проходить фестиваль Гігантських китайських ліхтарів, на “Золоті ворота” приїде справжній дракон та милі панди. Крім веселого настрою та потішних фото, вони приготували пасажирам цікаві сувеніри.

Нагадаємо, київський метрополітен просить підтримати ініціативу щодо встановлення у метро дефибриляторів і проголосувати за петицію.

Українські Національні Новини

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Київ

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