На День весны в метро "Золотые ворота" для киевлян сыграет оркестр
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В вестибюле станции метро "Золотые ворота" в Киеве 1 марта в 11:00 состоится социальная акция ко Дню весны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевский метрополитен.
Оркестр 22-й отдельной бригады по охране дипломатических учреждений Национальной гвардии Украины поприветствует пассажиров вдохновляющими мелодиями, будут розданы праздничные подарки.
Прогонять зиму с Певческого поля, где проходит фестиваль гигантских китайских фонарей на "Золотых воротах" приедет настоящий дракон и милые панды. Кроме веселого настроения и забавных фото, они приготовили пассажирам интересные сувениры.
Напомним, киевский метрополитен просит поддержать инициативу по установлению в метро дефибрилляторов и проголосовать за петицию.