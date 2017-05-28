До Дня прикордонника опублікували відеокліп на пісню "Кордон"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. До Дня прикордонника зняли відеокліп на пісню “Кордон”, в основі якого відтворено реальні історії прикордонників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили МВС України, передає УНН.
“В основі відеороботи — відтворення реальних історій, які розповіли прикордонники. Зокрема, бій під Красною Талівкою; оборона блокпосту “Балу” під Дебальцеве; захоплення терористів в районі с.Дякове,” — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що мета проекту — подякувати за службу військовим-прикордонникам, тим які зараз стоять на рубежі і боронять Україну і тим хто поклав своє життя за цілісність країни.
“Сьогодні ми з сумом і з гордістю згадуємо про 67 наших співслужбовців, яких вже не має поряд...” — додали в повідомленні.
Автор слів і музики виступив Віктор Винник, режисером проекту Тарас Кохан та керівник проекту Оксана Гнатишин.
Нагадаємо, П.Порошенко привітав українських прикордонників з професійним святом.