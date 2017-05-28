Ко Дню пограничника опубликовали видеоклип на песню "Граница"

"В основе видеоработы - воспроизведение реальных историй, которые рассказали пограничники. В частности, бой под Красная Таловка; оборона блокпосту "Балу" под Дебальцево; захвата террористов в районе с.Дякове ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что цель проекта - поблагодарить за службу военным-пограничникам, тем которые сейчас стоят на рубеже и защищают Украину и тем кто положил свою жизнь за целостность страны.

"Сегодня мы с грустью и с гордостью вспоминаем о 67 наших сослуживцев, которых уже нет рядом ..." - добавили в сообщении.

Автор слов и музыки выступил Виктор Винник, режиссером проекта Тарас Кохан и руководитель проекта Оксана Гнатышин.

Напомним, П.Порошенко поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником.