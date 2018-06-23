До Дня молоді у Києві частково перекриють центр
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У зв’язку із заходами до Дня молоді 24 червня буде частково перекрита вул. Володимирська. Про це повідомила пресс-служба КМДА, передає УНН.
“У зв’язку із проведенням Дня молоді 24 червня буде перекрита вул. Володимирська від вул. Льва Толстого до б-ру Тараса Шевченка”, — повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
У період із 00:00 годин 24 червня до 6:00 годин 25 червня тролейбусні маршрути №№ 5, 7, 8, 9, 17, 93Н слідуватимуть від вул. Білицької до б-ру Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі — вул. Леонтовича — вул. Богдана Хмельницького — вул. Пирогова — б-р Тараса Шевченка, далі за власним маршрутом.
Крім того, 24 червня із 08:00 до 18:00 у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на вул. Інститутській на ділянці від вул. Шовковичної до вул. Липської буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомили у КК “Київавтодор”.
Як повідомляв УНН, у неділю, 24 червня, у Києві планують обмежити рух метро. При цьому можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій “Площа Льва Толстого”, “Університет”, “Олімпійська” та “Палац спорту”.