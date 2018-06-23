У неділю в Києві планують обмежити рух метро
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У неділю, 24 червня через масові заходи можуть обмежити вхід для пасажирів чотирьох станцій метро. Про це повідомляє київський метрополітен у Twitter, передає УНН.
“24 червня 2018 року у зв’язку з проведенням масових заходів у місті можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій „Площа Льва Толстого“, „Університет“, „Олімпійська“ та „Палац спорту“”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на вихідних за сприяння Київської міської та районних державних адміністрацій, враховуючи звернення мешканців столиці, будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції.
Як повідомляв УНН, у суботу та неділю в Україні очікується похолодання.