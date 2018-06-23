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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 23166 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 103520 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 111472 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 125960 просмотра

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8 марта, 13:20 • 143305 просмотра

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В воскресенье в Киеве планируют ограничить движение метро

В воскресенье в Киеве планируют ограничить движение метро

Киев  •  УНН

 • 13792 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. В воскресенье, 24 июня, из-за массовых мероприятий могут ограничить вход для пассажиров четырех станций метро. Об этом сообщает киевский метрополитен в Twitter, передает УНН.

"24 июня 2018 года в связи с проведением массовых мероприятий в городе возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Олимпийская" и "Дворец спорта", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных при содействии Киевской городской и районных государственных администраций, учитывая обращения жителей столицы, будут проведены сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции.

Как сообщал УНН, в субботу и воскресенье в Украине ожидается похолодание.

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