В воскресенье в Киеве планируют ограничить движение метро
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В воскресенье, 24 июня, из-за массовых мероприятий могут ограничить вход для пассажиров четырех станций метро. Об этом сообщает киевский метрополитен в Twitter, передает УНН.
"24 июня 2018 года в связи с проведением массовых мероприятий в городе возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Олимпийская" и "Дворец спорта", - говорится в сообщении.
Напомним, на выходных при содействии Киевской городской и районных государственных администраций, учитывая обращения жителей столицы, будут проведены сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции.
Как сообщал УНН, в субботу и воскресенье в Украине ожидается похолодание.