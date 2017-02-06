До Дніпра військовим вертольотом доправили трьох військових
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 6 лютого. УНН. До Дніпра сьогодні евакуювали трьох поранених та травмованих військових. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує УНН-Центр.
“Сьогодні в Дніпро військовим вертольотом евакуйовано трьох Сонечок: один Захисник з кульовим пораненям, один з акубаротравмою, один з травмою. Стан середньої важкості, всі в свідомості,” — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, поблизу Попасного загинув військовослужбовець із позивним "Смайлик".