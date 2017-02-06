До Дніпра військовим вертольотом доправили трьох військових

“Сьогодні в Дніпро військовим вертольотом евакуйовано трьох Сонечок: один Захисник з кульовим пораненям, один з акубаротравмою, один з травмою. Стан середньої важкості, всі в свідомості,” — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поблизу Попасного загинув військовослужбовець із позивним "Смайлик".