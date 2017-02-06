В Днепр военным вертолетом доставили трех военных

"Сегодня в Днепр военным вертолетом эвакуировали трех солнышек: один Защитник с пулевым ранением, один из акубаротравмой, один с травмой. Состояние средней тяжести, все в сознании ", - говорится в сообщении.

Напомним, около Попаснай погиб военнослужащий с позывным "Смайлик".