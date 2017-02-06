В Днепр военным вертолетом доставили трех военных
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Днепр сегодня эвакуировали трех раненых и травмированных военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, информирует УНН-Центр.
"Сегодня в Днепр военным вертолетом эвакуировали трех солнышек: один Защитник с пулевым ранением, один из акубаротравмой, один с травмой. Состояние средней тяжести, все в сознании ", - говорится в сообщении.
Напомним, около Попаснай погиб военнослужащий с позывным "Смайлик".