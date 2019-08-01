До бюджету конфіскують 190 тисяч грн внеску, здійсненого з порушеннями під час президентських виборів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Личаківський районний суд м. Львова, розглянувши матеріали, що надійшли від НАЗК щодо притягнення до відповідальності фізичної особи-внескодавця, своєю постановою визнав особу винною із застосуванням штрафу 1190 гривень та конфіскації на користь держави суми внеску у розмірі 190 тисяч грн., пише УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

Факт вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 212-15 КУпАП, а саме надання добровільного внеску двічі по 95 тисяч гривень до виборчого фонду кандидата на пост Президента України з порушенням встановленого законом порядку надання внеску (наявність податкового боргу на момент здійснення внеску), виявлено за результатами аналізу фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України Руслана Кошулинського.

Постанова суду набрала законної сили.

Як повідомляв УНН, НАЗК направило до суду 44 протоколи про порушення вимог законів щодо конфлікту інтересів.

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