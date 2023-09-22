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Дніпропетровщина: окупанти двічі за добу атакували дронами Нікополь

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. За день російська армія двічі атакувала Нікополь з допомогою безпілотників. Про це розповів у вечірньому зведенні голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.

Цитата

«За день російська армія двічі атакувала Нікополь. Був наліт безпілотників. Ворог поцілив по місту дроном-камікадзе. З іншого БпЛА – скинув боєприпаси. Наслідки нині уточнюються», – повідомив очільник ОВА,

Деталі

За даними влади області обидві атаки минулись без постраждалих серед цивільного населення.

В інших громадах області день пройшов без обстрілів.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що в небі над Дніпропетровщиною, Криворізькому районі, винищувачем знищено ворожий безпілотник. Про це повідомили у п'ятницю в повітряному командуванні "Схід".

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