Дніпропетровщина: окупанти двічі за добу атакували дронами Нікополь

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«За день російська армія двічі атакувала Нікополь. Був наліт безпілотників. Ворог поцілив по місту дроном-камікадзе. З іншого БпЛА – скинув боєприпаси. Наслідки нині уточнюються», – повідомив очільник ОВА,

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За даними влади області обидві атаки минулись без постраждалих серед цивільного населення.

В інших громадах області день пройшов без обстрілів.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що в небі над Дніпропетровщиною, Криворізькому районі, винищувачем знищено ворожий безпілотник. Про це повідомили у п'ятницю в повітряному командуванні "Схід".