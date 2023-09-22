Дніпропетровщина: окупанти двічі за добу атакували дронами Нікополь
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. За день російська армія двічі атакувала Нікополь з допомогою безпілотників. Про це розповів у вечірньому зведенні голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.
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«За день російська армія двічі атакувала Нікополь. Був наліт безпілотників. Ворог поцілив по місту дроном-камікадзе. З іншого БпЛА – скинув боєприпаси. Наслідки нині уточнюються», – повідомив очільник ОВА,
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За даними влади області обидві атаки минулись без постраждалих серед цивільного населення.
В інших громадах області день пройшов без обстрілів.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що в небі над Дніпропетровщиною, Криворізькому районі, винищувачем знищено ворожий безпілотник. Про це повідомили у п'ятницю в повітряному командуванні "Схід".