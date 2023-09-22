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Днепропетровщина: оккупанты дважды за сутки атаковали дронами Никополь

Днепропетровщина: оккупанты дважды за сутки атаковали дронами Никополь

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. За день российская армия дважды атаковала Никополь с помощью беспилотников. Об этом рассказал в вечерней сводке глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Цитата

«За день российская армия дважды атаковала Никополь. Был налет беспилотников. Враг попал по городу дроном-камикадзе. С другого БпЛА – сбросил боеприпасы. Последствия сейчас уточняются», – сообщил глава ОВА,

Детали

По данным властей области обе атаки прошли без пострадавших среди гражданского населения.

В других громадах области день прошел без обстрелов.

Напомним

Ранее УНН писал, что в небе над Днепропетровской областью, Криворожском районе, истребителем уничтожен вражеский беспилотник. Об этом сообщили в пятницу в воздушном командовании "Восток".

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