Для зниження ціни на газ треба створити конкуренцію на ринку – Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко вважає, що в Україні необхідно створити конкуренцію на ринку газу, що дозволить знизити ціну на блакитне паливо. Про це він заявив, виступаючи у парламенті під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
“Яким чином можна зменшити вартість газу? Я скажу, що сьогодні є два напрямки, як це можна зробити. Перший напрямок — це дійсно зробити ринок газу. Тому що сьогодні є тільки одна монопольна компанія. Є 15 мільйонів українських домогосподарств, яким газ постачає тільки одна компанія. Нам потрібно створити конкуренцію на цьому ринку і за рахунок конкуренції зменшити ціну на газ”, — сказав Г.Зубко.
Другим напрямком, за словами урядовця, може стати зменшення використання газу українськими домогосподарствами.
Як повідомляв УНН, у березні ціни на газ для промислових споживачів в Україні знизилися на 7%.