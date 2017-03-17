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Для зниження ціни на газ треба створити конкуренцію на ринку – Г.Зубко

Для зниження ціни на газ треба створити конкуренцію на ринку – Г.Зубко

Київ • УНН

 • 14136 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко вважає, що в Україні необхідно створити конкуренцію на ринку газу, що дозволить знизити ціну на блакитне паливо. Про це він заявив, виступаючи у парламенті під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.

“Яким чином можна зменшити вартість газу? Я скажу, що сьогодні є два напрямки, як це можна зробити. Перший напрямок — це дійсно зробити ринок газу. Тому що сьогодні є тільки одна монопольна компанія. Є 15 мільйонів українських домогосподарств, яким газ постачає тільки одна компанія. Нам потрібно створити конкуренцію на цьому ринку і за рахунок конкуренції зменшити ціну на газ”, — сказав Г.Зубко.

Другим напрямком, за словами урядовця, може стати зменшення використання газу українськими домогосподарствами.

Як повідомляв УНН, у березні ціни на газ для промислових споживачів в Україні знизилися на 7%.

Українські Національні Новини

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