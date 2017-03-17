Для зниження ціни на газ треба створити конкуренцію на ринку – Г.Зубко

“Яким чином можна зменшити вартість газу? Я скажу, що сьогодні є два напрямки, як це можна зробити. Перший напрямок — це дійсно зробити ринок газу. Тому що сьогодні є тільки одна монопольна компанія. Є 15 мільйонів українських домогосподарств, яким газ постачає тільки одна компанія. Нам потрібно створити конкуренцію на цьому ринку і за рахунок конкуренції зменшити ціну на газ”, — сказав Г.Зубко.

Другим напрямком, за словами урядовця, може стати зменшення використання газу українськими домогосподарствами.

Як повідомляв УНН, у березні ціни на газ для промислових споживачів в Україні знизилися на 7%.