Для снижения цены на газ надо создать конкуренцию на рынке - Г.Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко считает, что в Украине необходимо создать конкуренцию на рынке газа, что позволит снизить цену на голубое топливо. Об этом он заявил, выступая в парламенте во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
"Каким образом можно уменьшить стоимость газа? Я скажу, что сегодня есть два направления, как это можно сделать. Первое направление - это действительно сделать рынок газа. Потому что сегодня есть только одна монопольная компания. Есть 15млн. украинских домохозяйств, которым газ поставляет только одна компания. Нам нужно создать конкуренцию на этом рынке и за счет конкуренции снизить цену на газ ", - сказал Г.Зубко.
Вторым направлением, по словам чиновника, может стать уменьшение использования газа украинскими домохозяйствами.
Как сообщал УНН, в марте цены на газ для промышленных потребителей в Украине снизились на 7% .