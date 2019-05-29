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Для зміни місця голосування тепер потрібен лише паспорт

Для зміни місця голосування тепер потрібен лише паспорт

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця тепер не передбачає подання документів, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси. Про це повідомила прес-служба ЦВК, передає УНН.

Так, Комісія внесла зміни до своєї постанови від 13 вересня 2012 року № 893 "Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси".

"Зокрема, Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси тепер не передбачає подання документів (копій документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, процес тимчасової зміни місця голосування стартував 24 травня. Змінити місце голосування можна до 15 липня.

Як повідомляв УНН, понад 370 українців змінили місце голосування перед достроковими парламентськими виборами.

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