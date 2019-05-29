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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Для изменения места голосования теперь нужен только паспорт

Для изменения места голосования теперь нужен только паспорт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Порядок временного изменения места голосования избирателя теперь не предусматривает предоставление документов, подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает УНН.

Так, Комиссия внесла изменения в свое постановление от 13 сентября 2012 года № 893 "Об обеспечении временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса".

"В частности, Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса", - говорится в сообщении.

Напомним, процесс временного изменения места голосования стартовал 24 мая. Изменить место голосования можно до 15 июля.

Как сообщал УНН, более 370 украинцев изменили место голосования перед досрочными парламентскими выборами.

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