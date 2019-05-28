Понад 370 українців змінили місце голосування перед виборами в Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Понад 370 українців змінили місце голосування перед достроковими парламентськими виборами, які призначені на 21 липня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державного реєстру виборців.
Так, тимчасово змінили місце голосування вже 375 осіб.
Найбільше виборців змінили місце голосування з Донецької області – 174 особи, на другому місці Луганська область – 101 особа.
Найбільше виборців для голосування обрали місто Київ – 124 особи та Київську область – 33 особи.
Як повідомляв УНН, у Державному реєстрі виборців нагадали, як змінити місце голосування.
Нагадаємо, що процес тимчасової зміни місця голосування стартував 24 травня. Змінити місце голосування можна до 15 липня.