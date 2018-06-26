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Для участі в додатковій сесії ЗНО зареєструвалися більше 2 тис. осіб

Для участі в додатковій сесії ЗНО зареєструвалися більше 2 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання з 11 предметів зареєструвалися 2038 осіб. Про це повідомляє прес-служба УЦОЯО, передає УНН.

“Для участі у додатковій сесії з української мови і літератури зареєстровано 692 особи, з математики — 356 осіб, з історії України — 352 особи, з англійської мови — 240 осіб, з біології — 152 особи, з географії — 133 особи, з хімії — 59 осіб, з фізики — 42 особи, з німецької, французької, іспанської мов — 6, 4 та 2 особи відповідно”, — сказано у повідомленні.

У вівторок 26 червня на інформаційних сторінках учасників ЗНО розміщено запрошення-перепустки з адресами пунктів тестування.

Додаткова сесія зовнішнього оцінювання пройде з 2 до 11 липня: 2 липня — українська мова і література; 3 липня — математика; 4 липня — англійська й іспанська мови; 5 липня — біологія, німецька мова; 6 липня — історія України; 9 липня — географія, французька мова; 10 липня — фізика; 11 липня — хімія.

Тестування з іспанської, німецької та французької мов розпочнеться о 14:00. Решта — об 11:00.

Як повідомляв УНН, випускники погіршили результати ЗНО-2018 з української мови та математики.

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