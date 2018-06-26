ВНО-2018: для участия в дополнительной сессии зарегистрировались более 2 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания по 11 предметам зарегистрировались 2038 человек. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО, передает УНН.
"Для участия в дополнительной сессии по украинскому языку и литературе зарегистрировано 692 человека, по математике - 356 человек, по истории Украины - 352 человека, по английскому языку - 240 человек, по биологии - 152 человека, по географии - 133 человека, по химии - 59 человек, по физике - 42 человека, по немецкому, французскому, испанскому языкам - 6, 4 и 2 человека соответственно", - сказано в сообщении.
Во вторник 26 июня на информационных страницах участников ВНО размещены приглашения-пропуски с адресами пунктов тестирования.
Дополнительная сессия внешнего оценивания пройдет со 2 по 11 июля: 2 июля - украинский язык и литература; 3 июля - математика; 4 июля - английский и испанский языки; 5 июля - биология, немецкий язык; 6 июля - история Украины; 9 июля - география, французский язык; 10 июля - физика; 11 июля - химия.
Тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам начнется в 14:00. Остальные - в 11:00.
Как сообщал УНН, выпускники ухудшили результаты ВНО-2018 по украинскому языку и математике.